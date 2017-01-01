Павлютс: у «Движения «За!«» выросли группы поддержки в регионах

У «Движения «За!«» выросли группы поддержки в регионах, сообщил в субботу на съезде партии ее руководитель Даниэль Павлютс.

Активность сторонников партии наблюдается в Елгаве, Лиепае, Валмиере и других городах.

Партия является самостоятельной и готова стартовать на предстоящих осенью выборах Сейма. Число ее членов достигло 545.

Как подчеркнул Павлютс, партия - это средство, а цель - политическое влияние для изменения существующего политического порядка. На парламентских выборах партия должна суметь продемонстрировать способность объединять, сплачивать и показать, что в Латвии возможна социально-либеральная политика.

Главной целью партии Павлютс назвал сделать Латвию справедливым и современным государством в единой Европе.

Партия будет бороться за то, чтобы в политике возобладали ценности социальной справедливости.

Чтобы пройти в Сейм и бороться за власть, важна предвыборная стратегия, отметил лидер партии.

На сегодняшнем съезде учрежденное в 2017 году «Движения «За!«» обсуждает подготовку к выборам Сейма 13-го созыва. По данным проведенного SKDS опроса его рейтинг в январе составил 1,4%.

Как сообщалось, 17 марта делегаты съезда партии «Для развития Латвии» единогласно одобрили формирование предвыборного объединения с «Движением «За!«» и партией «Рост».