Митрофанов: на выборах Сейма в списке РСЛ будут «весьма необычные личности»

На выборах Сейма в списке Русского союза Латвии (РСЛ)могут появиться весьма необычные варианты и личности, заявил в интервью агентству ЛЕТА сопредседатель РСЛ, депутат Европарламента Мирослав Митрофанов.

Ясность по кандидатам в депутаты Сейма от РСЛ появится в конце мая.

На вопрос, будет ли включен в список кандидатов РСЛ депутат Европарламента Андрей Мамыкин, Митрофанов ответил, что комментировать это может сам Мамыкин.

Существует известная вероятность, что на выборах Сейма 13-го созыва будет баллотироваться бывший европарламентарий Татьяна Жданок, оставившая работу в Европарламенте, чтобы участвовать в организации предвыборной кампании РСЛ.

«Наша цель - восстановить свою фракцию в Сейме», - заявил Митрофанов.

На его взгляд, коалиция Союза «зеленых» и крестьян и «Согласия» в парламенте будет невозможна.