Бюджет обсудят как следует: Герхардс отменил ограничения на вопросы в Рижской думе

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс (ВЛ/ТБ-ДННЛ) подписал распоряжение о приостановке действия принятых в начале марта поправок к положению о Рижской думе, запрещающих депутатам на заседаниях думы задавать больше трех вопросов по каждому включенному в повестку работы пункту, сообщила его пресс-секретарь Санта Валюма.

Министр подписал распоряжение сегодня утром, и сегодня же оно будет направлено Рижской думе.

Распоряжение вступает в силу с момента публикации в официальном государственном издании Latvijas Vēstnesis. Оно может быть опубликовано уже завтра. Это означает, что на запланированном во вторник заседании Рижской думы, на котором

будут рассматриваться поправки к бюджету самоуправления, депутаты опять смогут задавать неограниченное количество вопросов,

пояснила Валюма

Рижская дума сможет оспорить распоряжение министра только в Конституционном суде.

Герхардс ранее указал Рижской думе на то, что принятые поправки являются антидемократическими и не позволяют депутатам полноценно участвовать в заседаниях думы и принятии решений.