Пинг-понг между министром и РД: самоуправление рассмотрит новые ограничения дебатов

Правящая в Рижской думе коалиция планирует изменить вызвавшие острые разногласия поправки к положению о Рижском самоуправлении, ограничивающие количество задаваемых депутатами на заседаниях думы вопросов, и ограничить время, в течение которого депутаты могут задавать вопросы.

Как сообщил журналистам мэр Риги Нил Ушаков («Согласие»), планируется отвести на вопросы по одному проекту постановления думы 20 минут, а по бюджету - полтора часа.

Для рассмотрения этих предложений сегодня в 16.00 будет созвано внеочередное заседание Рижской думы.

Комментируя распоряжение министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса (ВЛ/ТБ-ДННЛ) о приостановке действия принятых в начале марта поправок к положению о Рижской думе, запрещающих депутатам на заседаниях думы задавать больше трех вопросов по каждому включенному в повестку работы пункту, Ушаков заявил, что министр поддался политическому давлению, в результате чего принял «недемократичное и дискриминирующее Ригу решение».

Во многих самоуправлениях уже годами действуют нормы, регламентирующие отведенное на вопросы время, пояснил Ушаков.