Посол РФ Лукьянов о высылке россиян из Латвии: Каким будет решение в Москве, мне неизвестно. Но оно будет

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Стало известно, что согласно Венской конвенции за нарушения в дипломатических отношениях и солидаризируясь с другими странами ЕС Латвия выдворяет второго секретаря посольства РФ.

«Не буду называть его имя, чтобы в течение 7 дней можно было спокойно собраться и возвращение было бы максимально спокойным, - заявил Лукьянов. - В дипломатической практике принято говорить о зеркальных методах. Какое будет принято решение в Москве, мне пока неизвестно. Но оно будет. В длижайшее время. В чем обвиняют? Формулировка проста — деятельность не совместна со статусом дипломата и наносит ущерб Латвийской республике. Это очень конкретно. Конкретнее не бывает. И нам стало известно, что выдворяют представителя компании «Аэрофлот».

«Что будет дальше? Я уверен, что все будет хорошо. Есть хорошая латышская поговорка "Пролитую воду не собрать". А у нас говорят по-другому «Разбитые горшки не склеить". Сегодня не разорваны дипотношения между нашими странами. Жизнь продолжается, наши взаимные интересы будут доминировать, а это добрососедские отношения. Наступит день, когда надо будет доставать новые горшки, наливать новую воду и хранить как зеницу ока. Когда это произойдет? Не знаю. Иногда мне кажется, что история. Она может заставить тех, кто разбил горшки, их же и восстанавливать. Я думаю, это была бы высшая справедливость. Кто будет клеить в следущем политическом периоде в вашей стране, я не знаю», - заявил дипломат.

"Солидарность демонстрируют по собственному выбору. Вот Латвия, присоединилась к заявлению ЕС, которое было принято 22 марта. Заявление в связи с химическим инцидентом в Солсбери, которое вызывает сожаление. Кто против сожаления? Это преступление! Готовность Евросоюза поддержать эту формулировку highly possible напоминает мне один анекдот. Во времена сухого закона в США один фермер сделал самогонный аппарат, соседи тут же настучали, полиция его под белы руки, в кандалы, в автомобиль. За что? У нас сухой закон. Знаю. А ты сделал самогонный аппарат. Но я не выгнал ни капли спиртного. Но аппарат имеется. Тогда запишите мне еще одно преступление. Какое? Изнасилование. Но ты же никого не изнасиловал. Да, но аппарат имеется.

Никто не знает, эти люди живы или нет. К Юлии Скрипаль, гражданке России, нас не допускают. Информации об их состоянии тоже нет. Все это напоминает историю с самогонным аппаратом. Я привык хорошо думать о людях, и о политиках в том числе. Может политики Латвии задумались о латвийцах, которым дала хлеб и кровь Великобритания, которая выходит из ЕС, и жизнь которых может измениться. И куда их? Домой что ли? Может Латвии не хотелось злить Великобританию, чтобы не возникло таких причинно-следственных связей.

Кто на свете всех страшнее? На это вопрос вы сами ответите. Легко догадаться. Хорошо, что мельдоний изобрели в Латвии, а потом никто не обвинил Латвию, что она виновата во всех допинговых скандалах.

В Британии в свое время изобрели колючую проволоку в 16 веке для огораживания пастбищ. И они же англичане, создав первые концентрационные лагеря, использовали проволоку. И кто виноват? Создатель проволоки?

Формула «Новичка», этого отравляющего вещества, известна мировой науке с конца прошлого века, его изобретатель живет в США, и сотрудничал с властями. Формула опубликована в его работах, доступна в каждой библиотеке. Таблица Менделеева, в ней полно элементов, которые дают яд или лекарства. Вот композиция с «Новичком» — это яд. Россия уничтожила химическое оружие на год раньше, чем обещала, а США до сих пр этого не сделала. Любой школьник может сделать разные композиции, которые далеки от лекарств. Но все равно виновата Россия.

В России эти разработки не проводились, потому что они были закончены еще в Советском Собзе. Но кому это интересно? Никому неинтересно.

Госпоже Мэй нужно и хочется быть похожей на г-жу Тетчер. Может с первого взгляда и покажется, но когда приглядишься, то видно, что с элегантностью не все в порядке.

Вопрос в другом, вот коллега не даст мне соврать, говорят, что чехи собираются выслать наших дипломатов. Вот здесь могут быть затруднения, потому что посольство Чехии не сможет работать, придется кого-то прислать, чтобы кого-то выслать. С Америкой проблем нет, у них где-то 500 сотрудников. И столько же у нас. Там еще есть, кого высылать, можно вообще всех выслать. Но дальше что? Ведь дипотношения — это штука взаимовыгодная. Когда ты закрываешь свое посольство, ты наносишь вред своей стране, а не стране пребывания. Вот если бы не было у нас такой страны пребывания как Латвия, разве пришли бы столько людей голосовать?

Посольство закрывается только в одном случае. Если начинается война, прерываются дипотношения. Чаще всего из-за военных действий. Хотя может быть и по другой причине. Но тогда надо найти треть сторону, которая будет представлять твои интересы. Это сложный механизм. Но в мировой практике это существует. Вот с Грузией. У нас нет дипотношений, наши интересы представляет Швейцария. В таком треугольнике сложно работать.

Арифметика по Латвии уже известная. Сейчас в МИД Литве моему коллеги объявляют количество.

Надо соблюдать презумпцию невиновности. Надо использовать, как говорил Миттеран, возможность промолчать.

Здесь есть здравомыслящие, трезвомыслящие национально ориентированные политики, которые готовы отстаивать интересы страны, - заключил дипломат.

26 марта послы России в Латвии, Литве и Эстонии Евгений Лукьянов, Александр Удальцов и Александр Петров были вызваны в министерства иностранных дел этих стран.

23 марта Европейский союз объявил об отзыве для консультаций своего посла в России Маркуса Эдерера. Это произошло вслед за высылкой из Великобритании 23 российских дипломатов. Такие меры были предприняты Великобританией в ответ на покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в причастности к которому Лондон подозревает Россию.

Как сообщал Bloomberg, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена добиться того, чтобы лидеры ЕС по примеру Лондона объявили о высылке российских дипломатов из своих стран.