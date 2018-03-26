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Ринкевич: Латвия выдворит 2-го секретаря посольства России в Латвии

LETA
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министр иностранных дел Эдгарс Ринкевичс | Фото: Ieva Leiniša/LETA

В Министерстве иностранных дел Латвии прошел брифинг министра иностранных дел Эдгарса Ринкевича о предпринимаемых Латвией шагах в связи со случаем применения химического оружия в Солсбери.

«За нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях, солидаризуясь с Великобританией и другими странами ЕС, Латвия выдворит 2-го секретаря посольства России в Латвии и включит в черный список руководителя Российской компании в Латвии», - сообщил Ринкевич как в своем твиттере, так и на пресс-брифинге. Конкретные имена министр не озвучил, оставив этот вопрос на усмотрение Российского посольства в Латвии.

Ринкевич сообщил, что позицию Великобритании разделили 13 стран, каждая из которых решает о своих мерах. Ринкевич подчеркнул, что это не 2-3 страны, а заметно большее количество, в числе которых Германия и Франция. Также и США приняли конкретные решения, упомянул Ринкевич.

Как сообщалось раннее, 26 марта послы России в Латвии, Литве и Эстонии Евгений Лукьянов, Александр Удальцов и Александр Петров были вызваны в министерства иностранных дел этих стран.

23 марта Европейский союз объявил об отзыве для консультаций своего посла в России Маркуса Эдерера. Это произошло вслед за высылкой из Великобритании 23 российских дипломатов. Такие меры были предприняты Великобританией в ответ на покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в причастности к которому Лондон подозревает Россию.

Как сообщал Bloomberg, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена добиться того, чтобы лидеры ЕС по примеру Лондона объявили о высылке российских дипломатов из своих стран.

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