Ринкевич: Латвия выдворит 2-го секретаря посольства России в Латвии

В Министерстве иностранных дел Латвии прошел брифинг министра иностранных дел Эдгарса Ринкевича о предпринимаемых Латвией шагах в связи со случаем применения химического оружия в Солсбери.

«За нарушения Венской конвенции о дипломатических отношениях, солидаризуясь с Великобританией и другими странами ЕС, Латвия выдворит 2-го секретаря посольства России в Латвии и включит в черный список руководителя Российской компании в Латвии», - сообщил Ринкевич как в своем твиттере, так и на пресс-брифинге. Конкретные имена министр не озвучил, оставив этот вопрос на усмотрение Российского посольства в Латвии.

Sakarā ar Vīnes konvencijas par diplomātiskajām attiecībām pārkāpumiem, solidarizējoties ar Lielbritāniju un sadarbībā ar citām ES dalībvalstīm, Latvija izraida Krievijas vēstniecības 2.sekretāru un melnajā sarakstā iekļauj Krievijas kompānijas pārstāvniecības vadītāju Latvijā— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 26, 2018

Ринкевич сообщил, что позицию Великобритании разделили 13 стран, каждая из которых решает о своих мерах. Ринкевич подчеркнул, что это не 2-3 страны, а заметно большее количество, в числе которых Германия и Франция. Также и США приняли конкретные решения, упомянул Ринкевич.

Как сообщалось раннее, 26 марта послы России в Латвии, Литве и Эстонии Евгений Лукьянов, Александр Удальцов и Александр Петров были вызваны в министерства иностранных дел этих стран.

23 марта Европейский союз объявил об отзыве для консультаций своего посла в России Маркуса Эдерера. Это произошло вслед за высылкой из Великобритании 23 российских дипломатов. Такие меры были предприняты Великобританией в ответ на покушение в Солсбери на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, в причастности к которому Лондон подозревает Россию.

Как сообщал Bloomberg, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена добиться того, чтобы лидеры ЕС по примеру Лондона объявили о высылке российских дипломатов из своих стран.