Рижская дума ограничила задаваемые на заседаниях вопросы по времени

Коалиция Рижской думы в понедельник после того, как оппозиция покинула внеочередное заседание, внесла новые изменения в положение о самоуправлении, отменив ограничение на количество задаваемых депутатами вопросов, вместо этого введя ограничение на вопросы по времени.

Ранее министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс распорядился о приостановке действия принятых в начале марта поправок к положению о Рижской думе, запрещающих депутатам на заседаниях думы задавать больше трех вопросов по каждому включенному в повестку дня пункту.

Реагируя на решение министра, правящая думская коалиция предложила внести изменения в положение о самоуправлении, ограничив время, в течение которого депутаты могут задавать вопросы. Для рассмотрения этих предложений было созвано внеочередное заседание думы.

Согласно принятым изменениям, на вопросы по каждому проекту постановлений думы теперь будет отведено 20 минут, по бюджету - полтора часа.

Изменения вступают в силу уже с сегодняшнего дня, когда дума планирует рассмотреть поправки к городскому бюджету, увеличив расходы на 42,38 млн евро.

В знак несогласия с поправками оппозиция заседание думы покинула, и они были приняты думским большинством единогласно.