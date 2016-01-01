Гражданину РФ, борющемуся с «приближенными» к Путину людьми, дали убежище в Латвии

Латвия дала убежище гражданину России Игорю Сычеву, который известен своим иском против компании «ФoсАгро» и многолетней «борьбой» с «приближенными» к президенту России людьми. Миграционная служба просьбу Сычева о политическом убежище рассматривала 15 месяцев.

«Решение латвийских властей о присвоении мне убежище знак того, что правда на моей стороне. Я вынужден был покинуть Россию после нескольких покушений на мою жизнь и сфабрикованного уголовного дела против меня. За этими противоправными действиями против меня стоят крупные акционеры «Фосaгро», в чем я нисколько не сомневаюсь», - прокомментировал гражданин РФ, получивший статус политического беженца.

Россию Сычев покинул в марте 2016 года после преследований, нескольких покушений на его жизнь и сфабрикованного уголовного дела. В декабре 2016 года он написал заявление о политическом убежище в Латвии, в котором излагал причины невозможности вернутсья в Россию.

В России его обвинили в вымогательстве после того, когда он решил законным путём отстаивать свои права в конфликте о невыплате ему обещенного вознаграждения за указанные услуги по урегулированию налоговых споров «Фосагро» с государством в суде. Сам Игорь Сычев был начальником налогового отдела «Фосагро» и под его руководством холдинг победил государство в суде в налоговом споре в рамках дела ЮКОСа. «Фосaгро» удалось избежать выплаты 700 млн долларов и получить от государства компенсацию в размере 10 млн долларов.

В начале марта Игорь Сычев рассказывал Русскому TVNET: «Если ты борешься с более высокопоставленными людьми, у которых больше денег и связей, то в России ты ничего не добьешься. [..]

Данное дело для меня уже стало делом принципа - я, какой-то мальчик по сравнению с ними, решился открыто противостоять миллиардерам из списка Forbes.

Для них, в свою очередь, это тоже стало дело принципа, желанием показать, что они любого могут поставить на место. Цель возбуждения данного уголовного дела - не посадить, а напугать меня».

«Хочу поучаствовать в изменении «российской системы», но сейчас мне нужно и спрятаться от «системы существующей». Все принципиальные изменения в России изначально шли из за рубежа, из эмиграции. Это будет крайне сложно, но попробовать можно. В частности, я и в дальнейшем планирую помогать Навальному. Также мне поступило предложение организовать в Латвии некое общественное движение политических беженцев, пострадавших от российской власти, но его концепция пока не разработана», - так он во время интервью с Русским TVNET комментировал свои планы дальнейшего пребывания в Латвии.

Полное интервью с Игорем Сычевым, в котором он рассказал о недоверии российским правоохранительным органам и невозможности добиться правды в суде имея влиятельных оппонентов, о ведении переговоров и бизнеса «по-российски», судебном опыте и т.д., читайте ниже.