Депутата от «Согласия» Тутинса лишили допуска к гостайне

После дополнительной проверки Бюро по защите Сатверсме (БЗС) решило не предоставлять депутату Сейма Янису Тутинсу («Согласие») допуск к государственной тайне.

Тутинс рассказал агентству ЛЕТА, что отказ БЗС он получил вчера, а сегодня обжаловал решение у генерального прокурора Эрика Калнмейерса.

Депутат рассказал, что должен был пройти проверку на детекторе лжи.

Он считает, что решение БЗС основано на допущениях, и не согласен с ним.

Ранее у генерального прокурора возникли сомнения по решению БЗС относительно Тутинса, и он потребовал дополнительных проверок.

Тутинс является членом комиссии по национальной безопасности, и для участия в ее заседаниях ему требуется допуск к гостайне.