Вейонис допускает, что Россия ответит Латвии на высылку дипломата

Решение Латвии выслать второго секретаря посольства России и включить в черный список руководителя представительства авиакомпании «Аэрофлот» - это ясный политический сигнал, на который Россия может ответить, заявил президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом.

Такой сигнал дан потому, что для ЕС и НАТО неприемлемо, когда «какая-либо из стран предположительно использовала химическое оружие против жителей другого государства».

«Такие действия неприемлемы и заслуживают осуждения, поэтому высылка дипломатов - логичный шаг.

Как правило, в дипломатической практике применяются более или менее соразмерные встречные шаги, это происходит регулярно, так что можно предполагать, что Россия использует их против тех стран, которые выслали дипломатов», - сказал Вейонис.

Он также отметил, что высылка дипломатов была общим решением ЕС, и действия Латвии соответствовали этому решению.

Как сообщалось, российских дипломатов в ответ на отравление двойного агента Сергея Скрипаля нервно-паралитическим газом выслали 18 стран ЕС, США, Канада и Украина.