Андрей Пожарнов & Co перед выборами создали новое политическое объединение

Как заявил лидер «Честь служить нашей Латвии» Андрей Пожарнов, новых партнеров объединяет забота и тревога о будущем Латвии и ее суверенитета. «При вступлении в Европейский союз нам обещали, что Брюссель о нас позаботится, но на самом деле процессы, которые протекают в стране, очень тревожны. Мы лишились многих отраслей народного хозяйства, а большая часть предприятий перешла под частичный или полный контроль иностранных компаний», - сказал он.

«Нам запрещено говорить о том, что Брюссель постепенно перенимает суверенные права европейских государств и вынашивает планы создания Соединенных Штатов Европы. Запрещено говорить о том, что целью Брюсселя является преобразование религиозных и культурных установок, изменение этнического состава стран, тем самым уничтожая национальные государства», - сказал лидер партии.

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Новое политическое объединение ведет переговоры и с другими политическими и общественными организациями об участии в его работе и надеется, что они присоединятся к нему до выборов.

Согласно социологическим опросам, в настоящее время ни одна из этих партий не приближается к 5%-ному барьеру, чтобы пройти в парламент.

Политолог Ояр Скудра отметил, что пока что создание этого объединения «безнадежное предприятие».

Он напомнил, что непохоже, чтобы в объединении были люди, пользующееся широкой общественной поддержкой. Также у социал-демократов в Латвии нет поддержки профсоюзов. «Объединение похоже словно тонущие хватаются за соломинку», подытожил Скудра.