Дипломаты: Трамп приведет страны Балтии в пример другим государствам

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентами Латвии, Литвы и Эстонии приведет страны Балтии в пример другим государствам Европы в вопросе финансирования обороны, сообщили дипломаты.

«Президент хочет показать, что эти страны устанавливают стандарты в оборонной сфере, движение в направлении которых мы хотели бы видеть и со стороны других союзников», - сказала журналистам посол Соединенных Штатов в Литве Энн Холл.

Три государства Балтии в этом году должны выполнить поставленную перед ними цель выделять на оборонные нужды 2% от внутреннего валового продукта. Большинство европейских стран выделяет на оборону меньше.

Встреча президентов стран Балтии и США состоится в Белом доме на следующей неделе, 3 апреля.

США продемонстрировали особое внимание, придав этому визиту высокий дипломатический статус - на дипломатическом языке он называется не рабочим визитом, а саммитом США и стран Балтии.

По словам дипломатов, такой статус связан с тем, что балтийские государства празднуют в этом году свое столетие.