До сих пор неизвестно, кто будет новым послом Польши в Латвии.

В польском посольстве агентству ЛЕТА не могли назвать имя нового посла и дату, когда он приступит к своим обязанностям. «Пока таких сведений у нас нет. Сами живем в неведении», - сказали в дипломатическом представительстве.

Прежний посол Польши Эва Дембска покинула Латвию в декабре 2017 года.

В Министерстве иностранных дел Латвии агентству ЛЕТА пояснили, что причины такой ситуации, когда в течение какого-то время не назначается посол, могут быть очень разными. В МИД заверили, что на коммуникацию с посольством Польши это не влияет, потому что в посольстве назначен временный представитель.

Дембска была послом Польши в Латвии с марта 2015 года. Послом Латвии в Польше с августа 2017 года является Эдгар Бондарс.