Россия высылает одного латвийского дипломата

«Наш временный уполномоченный делопроизводитель в пятницу был вызван в российское Министерство иностранных дел, где ему объявили, что один из латвийских дипломатов до вечера 6 апреля должен покинуть Россию», - сказал он.

Представитель МИД не уточнил имя и занимаемую должность дипломата, однако заверил, что это не посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

Дипломат, который будет выслан, проработал в России менее одного года.

«Российская сторона считает, что этот шаг (решение Латвии о высылке дипломата) был провокационным, и не было другой возможности, как ответить тем же», - сказал Егерманис.

Представитель МИД подчеркнул, что ответный шаг России был ожидаемым и не вызывает удивления, но это не решает проблему, а, наоборот, углубляет напряженность. «Вместо того чтобы сотрудничать с Великобританией и содействовать расследованию применения 4 марта химического оружия в Солсбери, Россия выбрала откровенно враждебное и вызывающее отношение», - отметил Егерманис.

В то же время, как указал представитель МИД, Россия является соседом Латвии, поэтому Латвия будет продолжать с ней двустороннее практическое сотрудничество по тем вопросам, где оно в существующих геополитических условиях возможно.

Как сообщалось, российских дипломатов в ответ на отравление двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании нервно-паралитическим газом выслали 18 стран ЕС, в том числе Латвия, а также США, Канада и Украина.

Латвия приняла решение выдворить второго секретаря посольства России и руководителя представительства авиакомпании «Аэрофлот» Сергея Сокольникова.

Россия объявила, что в ответ высылает 60 американских дипломатов, а также закрывает генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва предпримет симметричные шаги и в отношении других стран. Сегодня в МИД РФ были вызваны руководители аккредитованных в РФ дипмиссий, послам которых были вручены ноты протеста и объявлены ответные меры.