Латвия ждет от РФ подробностей о ракетных стрельбах у своей границы

После объявления Россией о планах проведения над эксклюзивной экономической зоной Латвии в Балтийском море тренировочных запусков ракет Национальные вооруженные силы (НВС) несут службу в повседневном режиме, сообщил директор департамента военно-публичных отношений Минобороны Каспар Галкин.

От России до сих пор не получена более подробная информация о предстоящей проверке, поэтому Латвии неизвестно, какой тип вооружения российская армия планирует использовать. Такая информация у российской стороны запрошена.

Галкин подтвердил, что это первый раз с момента восстановления независимости Латвии, когда Россия планирует стрельбы так близко к ее границам. Он напомнил, что международные соглашения не запрещают странам проводить тренировочные стрельбы в эксклюзивной экономической зоне.

Представитель Минобороны отметил, что Латвия также проводила учения ПВО, когда на короткое время закрывались определенные зоны воздушного пространства и морские территории у ее побережья.

Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России на этой территории проводить учения, Минобороны считает, что это вызывающие действия и демонстрация силы. Кроме того, подобные тренировочные запуски могут представлять угрозу для гражданских судов и самолетов над Балтийским морем.

Как сообщалось, Главный центр единой системы организации воздушного движения РФ информировал Латвию о том, что российские военно-морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет.

Проверки будут проходить с 6 до 18 часов. Российская сторона просит Латвию на этот период закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии.

Министерство обороны вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и выразило недовольство сложившейся ситуацией.

Латвийская сторона потребовала у атташе детальной информации о планируемых действиях в латвийской эксклюзивной экономической зоне, а также о том, как будет обеспечена безопасность.