Мамыкин: «Я устрою скандал везде, где смогу, чтобы оспорить реформу»

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин хотел бы, чтобы министр образования Карлис Шадурскис был наказан за свои высказывания в Сейме в связи с переходом школ на латышский язык - о том, что «чрезмерная толерантность и эмпатия были риском для латышского государства». Об этом Мамыкин сказал агентству ЛЕТА.

Мамыкин сравнил это высказывание министра с настроениями в Германии в 30-е годы и думает над тем, как наказать Шадурскиса.

«Мы живем в эпоху, когда националистическая истерия захватывает умы. Проводя эту реформу, Шадурскис думал о том, как повысить рейтинги своей партии «Единство«. Я думаю над тем, как наказать Шадурскиса за его последние заявления в Сейме. Я устрою скандал в Европарламенте и везде, где смогу, чтобы оспорить эту реформу», - сказал депутат.

Мамыкин хотел бы, чтобы вопрос о реформе был рассмотрен в комитете Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE), и будет работать, чтобы этого добиться. Также цель Мамыкина в том, чтобы поправки в порядке исключения были рассмотрены Венецианской комиссией, или консультативной группой экспертов Совета Европы по конституционным вопросам.

«Дискуссии по этим поправкам не было, это очень тоталитарный стиль. Вместо нормальной дискуссии были спекуляции о том, что все, кто против реформы, автоматически являются врагами государства, а это глупости. Призывать каждый раз русских агентов - это ниже всякой критики. Не был услышан ни один аргумент со стороны родителей, и никто из правых партий даже не пытался прислушаться к противоположному мнению», - сказал Мамыкин, считая политику министра недальновидной.