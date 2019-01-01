Русский союз Латвии направил письмо Вейонису против обучения только на латышском

Хотя президент Латвии Раймонд Вейонис уже на прошлой неделе подтвердил, что провозгласит поправки, предусматривающие с 2019/2020 учебного года постепенный переход на латышский язык в школах нацменьшинств, Русский союз Латвии (РСЛ) направил ему письмо с просьбой передать поправки на повторное рассмотрение.

В письме говорится, что в ходе принятия поправок никто не рассмотрел возражения, сомнения и вопросы родителей. Также в начале марта Сейм решил отклонить петицию о сохранении билингвального обучения, под которой подписались примерно 14 тыс. жителей Латвии.

С точки зрения РСЛ, рассматривая поправки, Сейм не учел рекомендации ООН, ОБСЕ и Совета Европы в сфере образования и мнения признанных международных экспертов.

В субботу на организованном РСЛ родительском собрании депутат Европарламента Мирослав Митрофанов заявил, что переход к обучению только на латышском языке нужно остановить.