Латвия информирует НАТО и ОБСЕ о планируемых Россией ракетных испытаниях

Министерство иностранных дел (МИД) поручило представителям Латвии информировать НАТО и Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) о планируемых Россией ракетных испытаниях, чтобы обсудить этот вопрос внутри организаций, сообщил агентству LETA пресс-секретарь МИД Гинтс Егерманис.

Он признал, что Россия ракетными испытаниями над Балтийским морем не нарушает международных обязательств, однако способ, каким она реализует свои планы, создает напряженность в регионе Балтийского моря.

«В настоящее время преждевременно судить, каким образом будут проходить эти испытания. Российская сторона не предоставила исчерпывающей информации об учениях - она объявила об учениях с соблюдением всех процедур, но делает это в зонах, где ранее это не делалось, поэтому у всех окружающих стран возникают вопросы», - сказал представитель МИД.

По его словам, Россия своими планами пытается демонстрировать силу, и их следует расценивать как очередную провокацию.

Егерманис напомнил, что Латвия продолжает охранять свою территорию и является страной НАТО, так что делает это вместе с союзниками.

Как сообщалось, российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет.

Агентство гражданской авиации по просьбе России согласилось закрыть воздушное сообщение в этой зоне.

Латвия запросила у России более подробную информацию, в частности, о том, какое вооружение будет использовано, как будет обеспечена безопасность во время испытаний.

Министерство обороны считает действия России вызывающими и скорее направленными на демонстрацию силы.