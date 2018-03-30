Пабрикс: Латвия не позволит России испортить Пасху

Депутат Европарламента, бывший министр обороны, а также иностранных дел Латвии Артис Пабрикс призвал спокойно отнестись к российским военным учениям в Балтийском море.

«Давайте не будем бояться российских учений. Давайте наблюдать, быть бдительными и уверенными в себе, своей стране и своей свободе. Не позволим испортить Пасху», - написал он в Twitter.

Nebaidīdimies no krievu mil mācībām. Vērosim, būsim modri un pārliecināti par sevi, savu valsti un savu https://t.co/hGkR0Nlz7Dļausim izbojāt L-dienas.— Artis Pabriks (@Pabriks) March 30, 2018

Напомним, что Российский Главный центр единой системы организации воздушного движения информировал Латвию, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море проведут тренировочные запуски ракет.

Проверки будут проходить с 6 до 18 часов. Российская сторона просит Латвию на этот период закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии.

Представитель Минобороны Каспар Галкин, что пока Россия не информировала, какое вооружение будет использовано. Повышенная боеготовность Национальных вооруженных сил не объявлена.

Министерство обороны вызвало российского военного атташе в Латвии Андрея Лобова и выразило недовольство сложившейся ситуацией.

Несмотря на то, что международные договоры не запрещают России на этой территории проводить подобные учения, ее действия вызывающие и могут быть расценены как демонстрация силы. Также учения могут угрожать движению судов и воздушных судов над Балтийским морем.