Раймонд Вейонис рассказал, что обсуждалось на встрече с Трампом

На встрече с президентом США Дональдом Трампом страны Балтии получили подтверждение о сохранении военного присутствия США в регионе и о готовности Соединенных Штатов продолжать поддерживать укрепление обороны стран Балтии, указал в сообщении о результатах саммита США и стран Балтии президент Латвии Раймонд Вейонис.

Наш президент отметил, что саммит в Вашингтоне послужил как послание крепкого партнерства стран Балтии и США. Особый символизм придавал тот факт, что в этом году отмечается 100-летие независимости Балтийских стран, добавил Вейонис.

На совместной пресс-конференции Вейонис указал, что саммит подтвердил обязательства охранять общие ценности, дружественные отношения и успешные партнерские отношения, которые существовали между странами Балтии и США уже почти 100 лет. США — партнер, который поддерживает проводимые Балтией мероприятия, а также помогает бороться с различными угрозами безопасности, с которыми сталкивается Балтия.

«Страны Балтии и США обязались вместе работать над новыми идеями, предложениями, чтобы усилить политику сдерживания и помочь странам Балтии развивать новые оборонные возможности. Мы договорились о совместной работе в борьбе с гибридными угрозами и влиянием пропаганды», - заверил президент, указав, что стороны также договорились в дальнейшем сотрудничать в борьбе с терроризмом, по вопросам информационной войны и предотвращения создания арсенала ядерного оружия.

Страны Балтии благодарны США за обязательства не допустить нападение на эти страны, подтвердил Вейонис, сказав, что Латвия продолжит выделять 2% от ВВП на оборону, чтобы увеличить военный потенциал страны и укреплять НАТО, а также продолжит вкладывать средства, чтобы принимать участие в международных мероприятиях безопасности.

Вейонис указал, что страны Балтии и США обязались активизировать экономическое сотрудничество, поэтому вместе будут способствовать реализации новых проектов в инновациях, современных технологиях, цифровой экономике. «Будем способствовать обмену инвестиций, товаров и услуг.

США подтвердили готовность укреплять энергетическую безопасность стран Балтии, обеспечив экспорт сжиженного природного газа в наш регион»,

- отметил Вейонис.

Наш президент отметил, что необходимо вместе работать над созданием новых контактов между предпринимателями Латвии и США, одновременно высказав гордость достижениями латвийских фирм, которые создали более 2000 рабочих мест в Северной Каролине, Джорджии и Калифорнии, а также доказали, насколько важно экономическое сотрудничество между США и Латвией.

Также была достигнута договоренность расширять программы по обмену в сфере образования и культуры и укреплять личные контакты между странами Балтии и США.

Латвийский президент со 2 по 7 апреля находится в США с рабочим визитом.