«Рассерженные родители» пойдут маршем к Вейонису, которого нет в Латвии

Сегодня Штаб защиты русских школ и Русский союз Латвии проведут «Марш Рассерженных родителей», главная цель которого «моральное возмездие за трусость президента», который 2 апреля провозгласил поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык. Протестующие отправятся к Президентскому дворцу несмотря на то, что Раймонд Вейонис отсутствует в Латвии.

Информация, опубликованная на сайте Русского союза Латвии, свидетельствует, что первоначально шествие задумывалось как «жест последней надежды» – обращение к президенту с просьбой не провозглашать противоречивые законы. Однако, после того, как Вейонис подписал поправки к закону, собравшиеся планируют шествие как «акцию морального возмездия за трусость президента, поправшего свои демократические убеждения и долг служить всему народу Латвии, в пользу прислуживания радикальным националистам, навязавшим уничтожение русского образования».

Русский TVNET связался с Русским союзом Латвии для того, чтобы узнать, не повлияет ли отсутствие президента Латвии Раймонда Вейониса, который вчера встретился с Дональдом Трампом в США, на планы митингующих.

Представитель Александр Кузьмин прокомментировал: «Изначально рассчитывалось, что Вейонис не подпишет поправки до сегодняшнего числа, поэтому мы планировали просить президента не подписывать их и вернуть на рассмотрение в Сейм.

Но поскольку он их подписал, мы выразим свое мнение о позиции президента, о том, что он не выполняет свои клятвы служить всему народу Латвии.

Когда мы назначали дату митинга, мы знали, что у Вейониса 3 апреля запланирована встреча с Трампом в Вашингтоне. Информации о том, вернется ли он 4 апреля в Ригу на тот момент еще не было. Вейонис всё равно узнает о марше. Его присутствие как раз таки непринципиально - многое в распорядке дня президента не публикуется на его сайте, поэтому никогда нет гарантии, что он лично увидит».

На официальном сайте организации сообщается, что Марш Рассерженных родителей пройдет под лозунгами «Вейонис – предатель и клятвопреступник», «Labāk briesmu pilna brīvība nekā mierīga verdzība!», «Ответим на произвол забастовкой!», «Русские школы ногами пиная, помни нацист про 9 мая!».

Организаторы планируют, что в марше примет участие около 3-5 тыс. человек.

Напомним, Президент Латвии Раймонд Вейонис провозгласил поправки к закону об образовании и к закону о всеобщем образовании, предусматривающие постепенный полный перевод школьного обучения на латышский язык.

Вейонис считает, что обучение на латышском языке в средней школе обеспечит равные возможности всем учащимся получить качественное образование, чтобы учиться и работать в Латвии. «Это сделает общество более сплоченным, а государство - более сильным», - уверен президент.