Мнение о прошедшей встрече в Белом доме: «Выглядело так, что это лишь формальность»

Встреча президентов балтийских государств и США останется в истории лишь как «один из очередных визитов», считает исследователь Латвийского института внешней политики Марис Анджанс. На его взгляд, президент США Дональд Трамп «выглядел весьма незаинтересованным». «Выглядело так, что это лишь формальность, которую необходимо выполнить», - сказал Анджанс агентству LETA.

«Если оценивать эту встречу с точки зрения США, можно представить, что была достаточно длинная очередь желающих встретиться с Трампом, и настал наш черед», - считает он.

Изначально были надежды на то, что США подтвердят более широкое участие в обеспечении безопасности стран Балтии, однако Трамп избежал конкретных заявлений в этом вопросе. И хотя принятую декларацию можно оценивать как хорошую, прямых выгод она все же не сулит.

«С точки зрения балтийских стран можно заключить, что им эта встреча была нужна гораздо больше, - считает Анджанс. - Этот визит следует воспринимать как символический, чтобы рассказать о хороших вещах, и в истории он и останется, как один из визитов».

Оценивая влияние этой встречи на имидж государства, Анджанс отметил, что президент Латвии Раймонд Вейонис действовал в пределах своих способностей, и все подавляла личность и харизма Трампа. «Было много неловких ситуаций, но обращать на это большое внимание не следует», - добавил эксперт.

Как сообщалось, во время встречи с президентом США Дональдом Трампом страны Балтии получили подтверждение о том, что США намерены сохранять военное присутствие в регионе и содействовать укреплению их оборонного потенциала. Об этом говорится в заявлении президента Латвии Раймонда Вейониса по итогам встречи.

Президент подчеркнул, что состоявшийся в Вашингтоне саммит стал мощным подтверждением тесного партнерства стран Балтии и США, и особый символизм ему придает тот факт, что в этом году отмечается столетие балтийских государств.

Трамп со своей стороны подчеркнул, что США и страны Балтии связывает глубокая и длительная дружба, которая продлится по крайней мере еще 100 лет. Президент США также поздравил страны Балтии с их 100-летним юбилеем.

На саммите была подписана декларация в честь столетия государственности Эстонии, Латвии и Литвы, в которой подчеркивается неизменность позиции США по признанию их независимости. В документе отмечается, что страны Балтии добились значительного прогресса в достижении политической стабильности, экономического роста и сотрудничества в сфере безопасности, а также отмечается их вклад в европейскую и международную безопасность и защиту демократических ценностей.