Рижская дума вновь рассмотрит запрет депутатам задавать много вопросов

Рижская дума созывает в понедельник, 9 апреля, внеочередное заседание, на котором планируется рассмотреть поправки к положению о самоуправлении, свидетельствует повестка работы гордумы.

На заседании будет рассмотрен вопрос о выполнении распоряжения министра охраны среды и регионального развития Каспара Герхардса (ВЛ/ТБ-ДННЛ), приостановившего действие принятых в начале марта поправок к положению о Рижской думе, запрещающих депутатам на заседаниях думы задавать больше трех вопросов по каждому включенному в повестку работы пункту.

На внеочередном заседании 26 марта Рижская дума приняла новые поправки, отменив ограничение на количество задаваемых депутатами вопросов и огранивив вместо этого время, в течение которого их можно задавать.

Согласно принятым изменениям, на вопросы по каждому проекту постановлений думы отведено 20 минут, по бюджету - полтора часа.