Рейтинги партий: за месяц выросла популярность «Единства» и Русского союза Латвии

В марте в рейтинге популярности политических партий ростом могут похвастаться только «Единство» и Русский союз Латвии, однако он был совсем небольшим, сообщает Латвийское телевидение со ссылкой на данные SKDS.

Согласно результатам опроса, пятерка популярнейших партий, у которых есть наибольшие шансы пройти в Сейм, за месяц не изменилась. По-прежнему, самой популярной политической силой остается «Согласие», за которое свои голоса готовы отдать 20,4% избирателей, что на 0,8% меньше, чем в феврале. Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) удержал второе место в рейтинге, однако его поддержка снизилась с 14,5% в феврале до 13,9% в марте.

За объединение «Visu Latvijai!»-«Tēvzemei un brīvībai»/LNNK (VL-TB/LNNK) в марте готовы были голосовать 6,3% опрошенных избирателей, а за «Единство» - 4,9%. В феврале их поддерживали 7,8% и 4,6% респондентов, соответственно. Рейтинг Новой консервативной партии за месяц снизился с 4,1% до 3,6%.

Как отмечает LTV, именно у этих партий есть наибольшие шансы преодолеть барьер в 5% и получить места в парламенте, тогда как остальные партии остаются за бортом.

Партию «KPV LV» в марте готовы были поддержать 1,9% опрошенных, Латвийское объединение регионов - 1,6%, «За» - 1,2%, а Русский союз Латвии - 1%.

Стоит отметить, что 20% опрошенных заявили, что еще не знают, за какую политическую силу будут голосовать.