И на повторной проверке латышский язык политика Эйгима хромает

Центр госязыка провел повторную проверку знаний государственного языка у председателя Даугавпилсской думы Рихарда Эйгима и заключил, что его знания по-прежнему не на должном уровне, сообщил портал lsm.lv.

Уже ранее Центр наказывал Эйгима за то, что он не владеет государственным языком на С2 (самую высокую категорию), как это предусмотрено законом. Тогда мэр Даугавпилса обещал улучшить свои навыки государственного языка и для этого ему были даны полгода.

Однако после недавно проведенной повторной проверки Центр госязыка констатировал, что знания латышского языка у политика по-прежнему недостаточные. Депутату был оформлен протокол об административном нарушении.

Решение в этом вопросе еще не принято, дело будет рассмотрено в течение месяца, сообщила представитель языковой институции Сармите Павулена.