Вейонис посетил Силиконовую долину и встретился с руководством Facebook

Президент Латвии Раймонд Вейонис после встречи с руководством Facebook в Силиконовой долине 5 апреля 2018 года отметил: «Во время встречи представители Facebook подтвердили готовность сотрудничать с институциями Латвии, СМИ и НГО, чтобы предотвратить распространение поддельных новостей, обеспечить защиту и безопасность личных данных и прозрачность процесса выборов в Латвии», - сообщается на странице Администрации президента.

«В современном меняющемся мире важно искать и найти равновесие между демократическими свободами и безопасностью в интернете. Мы должны выступить за важные ценности для Латвийского общества и сделать все возможное, чтобы предупредить потенциальную угрозу для них», - отметил президент Латвии.

Напомним, со 2 по 7 апреля 2018 года Раймонд Вейонис в рамках рабочего визита посещает США.