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Вейонис встретится в Париже с Макроном

LETA
Президент Франции Эммануэль Макрон | Фото: REUTERS/Scanpix

Сегодня после поездки в США президенты стран Балтии посетят с рабочим визитом Францию, где у них состоится встреча с президентом этой страны Эммануэлем Макроном, сообщили в канцелярии президента Латвии Раймонда Вейониса.

«Для Латвии важно быть частью активной Европы, частью дискуссии о будущем. Встреча президентов трех стран Балтии с президентом Франции станет возможностью непосредственно принять участие в обсуждении будущего Европы», - отметил в преддверии визита Вейонис.

В рамках визита во Францию президенты Латвии, Литвы и Эстонии вместе с Макроном откроют в Музее современного искусства д’Орсе выставку «Символика в искусстве стран Балтии», посвященную столетию балтийских государств.

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