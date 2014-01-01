Откуда деньги в партийной кассе «Согласия»

Приближаются выборы в Сейм и передача Nekā personīga решила заглянуть в партийные кошельки. Нил Ушаков «Согласию» не пожертвовал ни одного цента. Самую маленькую сумму - около 2 тысяч евро в партийную кассу внес депутат Вадим Фальков, а самую большую - 56 тысяч бывшая жена думского депутата Максима Толстого.

С 2014 года Вадим Фальков пожертвовал «Согласию» неполные две тысячи, хотя не является членом партии.

«Членские взносы я не могу делать чисто юридически, но я не хочу, так сказать, остаться в стороне, поскольку эта партия предложила мне должность. Соответственно я 10 процентов от своей зарплаты перечисляю, как пожертвование», - рассказал передаче Фальков.

Как депутат Рижской думы Фальков в 2016 году заработал 7400 евро. Еще 14 800 евро в год он получает, как специалист о связям с общественностью в «Ригас сатиксме» и еще 5 тысяч евро, как помощник депутата Сейма Ивана Клементьева.

На фоне других депутатов, пожертвование Фалькова рекордно маленькое.

Председатель думского комитета Сообщения и транспорта Вадим Баранник с 2014 года пожертвовал партии 10 тысяч евро. У него была такая возможность. Дополнительно к зарплате 27 000 евро, он получал 45 000 евро, как член правления Свободного порта.

Известный борец со спайсами Сандрис Бергманис в предыдущем думском созыве пожертвовал «Согласию» 35 000 евро.

Ветеран Рижской думы, председатель комитета развития Максим Толстой пожертвовал за последние четыре года 25 000 евро и еще 13 000 организации Young.lv.

Но, бывшая жена Толстого, активистка «Согласия» Елена Яковлева, оказалась еще более щедрой. Она пожертвовала партии 36 тысяч евро и еще 20 000 Young.lv.

Но, есть один влиятельный думовец, который за последнее время не пожертвовал партии «Согласия» ни одного цента. Это мэр Риги и председатель «Согласия» Нил Ушаков.

Nekā personīga: Вы не жертвовали партии с 2010 года. Почему?

Нил Ушаков: Это хороший вопрос. Я подумаю и проконсультируюсь с семьей.

Nekā personīga: Вы могли бы взять пример с жены, которая не являясь членом партии, пожертвовала «Согласию» 5 тысяч евро.

Нил Ушаков: Я поговорю с женой о ее финансовых планах.