Вейонис: Латвия и Франция смогут сотрудничать еще теснее

Подписание плана действий по стратегическому партнерству Латвии и Франции позволит сотрудничать еще теснее, заявил после встречи президентов трех стран Балтии и президента Франции Эммануэля Макрона в Париже президент Латвии Раймонд Вейонис.

Как сообщила агентству ЛЕТА консультант канцелярии президента Зане Озола, по словам Вейониса, приоритетом развития европейского проекта является безопасность. «Страны Балтии и Франция - сильные союзники по НАТО с единым понятием об актуальных вызовах безопасности и всеобъемлющим подходом к укреплению обороноспособности. Латвия высоко ценит вклад Франции в укрепление коллективной обороны в Балтийском регионе», - сказал президент.

Латвия и Франция вместе участвовали в миссиях и операциях в Африке и на Ближнем Востоке, поддерживая глобальную борьбу с терроризмом и способствуя международной безопасности. Говоря о будущем Европы, Вейонис заявил, что Латвия хочет участвовать в новых инициативах, дискутировать о них так, чтобы интересы Латвии были учтены.

«Хотя мы и не сторонники идеи федерализма, нам важно быть частью активной Европы. Для нас неприемлемо пребывание на периферии, или на второй скорости. Нам важно, чтобы Европа была единой, а ее развитие - экономически и социально сбалансированным. Как и Франции, нам важно, чтобы решения ЕС служили интересам граждан, и мы поддерживаем идею Франции о консультациях с гражданами ЕС», - заявил Вейонис.

В заключение рабочего визита Макрон и президенты стран Балтии открыли выставку искусства стран Балтии в музее Орсе.