В марте немного снизился уровень безработицы

В марте уровень зарегистрированной безработицы в Латвии уменьшился до 7%, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в феврале, сообщает Государственное агентство занятости (ГАЗ).

В начале марта на учете в ГАЗ состояли 65 282 безработных, в конце месяца - 64 631, что на 651 человека меньше.

Безработица на 0,4 процентного пункта увеличилась в Латгале, где она составила 16,4%. В Курземе уровень безработицы не изменился и составляет 8,1%, в Видземе - 7,5% (-0,3 процентных пункта), в Земгале - 6,8% (-0,1 процентного пункта), в Рижском регионе - 4,3% что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в феврале.

В Риге уровень безработицы в марте уменьшился на 0,1 процентного пункта и составляет 4,1%.