История Кекавской думы повторяется: Ей грозят роспуском

Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) обнаружило серьезные нарушения при формировании комитетов в Кекавской краевой думе, сообщили в ведомстве.

Министерство направило думе письмо с требованием немедленно отменить решение об изменениях в составе комитетов.

МОСРР вмешалось в ситуацию после заявления депутатов думы, которая изменила состав комитетов без соответствующих заявлений депутатов.

Согласно закону, исключить депутата из комитета можно в том случае, если от него получено заявление, а в Кекаве смена состава комитетов произошла по произволу руководства.

По словам парламентского секретаря МОСРР Янис Эглитса, руководитель самоуправления должен помнить о том, что времена феодализма в Латвии закончились, и требования закона относятся ко всем. Если Кекавская дума не обеспечит соблюдение нормативных актов, МОСРР ее распустит, сказал Эглитс.