Правительство обсудит с Facebook предвыборный период

На этой неделе в Риге состоится встреча правительства и представителей социальной сети «Facebook», на которой будет обсуждаться сотрудничество по обеспечению прозрачности процесса выборов в Сейм, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Раймонд Вейонис.

Президент рассказал, что в рамках своего визита в США на прошлой неделе встречался с представителями «Facebook» и «Google». Обсуждались вопросы укрепления безопасности в социальных сетях, защиты личных данных и способы сотрудничества, чтобы в предвыборный период оградить общество от фейковых новостей.

Обсуждался и вопрос о том, как контролировать политическую рекламу в «Facebook». По словам Вейониса, представители соцсети были открыты для сотрудничества. Была достигнута договоренность о назначении конкретного представителя для связи с Латвией и аналогичных действиях с латвийской стороны.

Премьер добавил, что, вероятно, контактным лицом для сотрудничества с «Facebook» будет Госканцелярия.