«Единство» требует у Кучинскиса отмежеваться от слов Лембергса по делу Скрипаля

Правление «Единства» сегодня на заседании коалиционного совета будет требовать, чтобы премьер-министр Марис Кучинскис отмежевался от высказываний председателя правления партии «Latvijai un Ventspilij», мэра Вентспилса Айвара Лембергса в связи с отравлением двойного агента Сергея Скрипаля в Великобритании.

«Единство» напоминает, что член правления этой партии, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, выражая утвержденную Латвией позицию, категорически осудил отравление Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим газом и выразил полную поддержку британским партнерам.

В свою очередь Лембергс, будучи руководителем входящей в Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) партии, на прошлой неделе

допустил в своих высказываниях благоприятную для России интерпретацию ситуации, выразив сомнения в позиции Великобритании

, и «без всяких оснований связал это дело с ситуацией в Сирии». Ранее со стороны Лембергса звучали уничижительные слова в адрес НАТО и ее солдат в Латвии, напоминает «Единство».

«Для «Единства» высказывания и поведение члена правления СЗК как агента влияния России неприемлемы. Призываем СЗК ясно дефинировать свою позицию о принадлежности Латвии к евроатлантическому блоку, который является гарантом безопасности и независимости страны», - заявил лидер «Единства» Арвил Ашераденс.