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Бывший соратник Судрабы вступил в национальное объединение

LETA
Депутат Сейма Рингольд Балодис | Фото: Edijs Pālens /LETA

Депутат Сейма Рингольд Балодис, который в январе вышел из фракции No sirds Latvijai, 16 апреля принят в объединение VL-TB/LNNK, сообщила представитель партии Даце Калниня.

По словам Балодиса, его позиция совпадает с позицией нацобъединения по ряду важных вопросов, и вступление в эту партию закономерно.

Балодис заявил, что, в отличие от других партий, у которых упор на латышскость появляется только перед выборами, у VL-TB/LNNK «это самая основа».

Балодис вышел из No sirds Latvijai из-за критического отношения к работе председателя этой партии Ингуны Судрабы в т.н. комиссии по расследованию дела олигархов.

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