Эйгимс считает, что знает латышский язык достаточно хорошо

Если в написании диктанта на государственном языке у него еще есть проблемы, то для коммуникации с жителями и должностными лицами и для защиты интересов города в различных структурах его знания достаточны, утверждает Эйгимс.

В качестве подтверждения сказанного Эйгимс упомянул свое недавнее участие в заседании коалиции, когда ему в дискуссии длиной около 50 минут удалось добиться, чтобы предусмотренную на развитие научного центра «ZINOO» квоту в 1,8 млн евро сохранили вопреки предусмотренному снижению до 500 000 евро.

Он также отметил, что решение Центра государственного языка он еще не получил.

Как уже писал Русский TVNET, Центр госязыка провел повторную проверку знаний государственного языка у председателя Даугавпилсской думы Рихарда Эйгимса и заключил, что его знания по-прежнему не на должном уровне.

Уже ранее Центр наказывал Эйгимса за то, что он не владеет государственным языком на С2 (самую высокую категорию), как это предусмотрено законом. Тогда мэр Даугавпилса обещал улучшить свои навыки государственного языка и для этого ему были даны полгода.

Однако после недавно проведенной повторной проверки Центр госязыка констатировал, что знания латышского языка у политика по-прежнему недостаточные. Депутату был оформлен протокол об административном нарушении.

Решение в этом вопросе еще не принято, дело будет рассмотрено в течение месяца, сообщила представитель языковой институции Сармите Павулена.