Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш: об агрессивных СМИ, войне, мире и дипломатии

На вопросы Русского TVNET отвечает Марис Риекстиньш, Чрезвычайный и Полномочный Посол Латвийской Республики в Российской Федерации. Сегодня мы публикуем первую часть нашего разговора с господином послом, состоявшегося на прошлой неделе в Москве, в латвийском посольстве на улице Чаплыгина. Разумеется, речь в разговоре шла не только о политике. Но с нее пришлось начинать.

- Господин посол, первый вопрос портала TVNET - о политике. По журналисткой привычке, приехав в Москву, я всегда заглядываю в газеты, а в эти дни на первых страницах московских газет тревожные заголовки, например, «Если завтра война?» Это преувеличение желтой прессы? Или все действительно все так плохо?

- Думаю, однозначный ответ дать довольно трудно. Но должен сказать с самого начала, что, к сожалению, в некоторых изданиях массовой информации уже какое-то время наблюдается очень эмоциональное осуждение разных тематик, которые касаются отношений России с Западом в целом. Как мы знаем, эти отношения переживают не самый позитивный этап.



Причины известны: это события 2014 года, это аннексия Крыма, это поддержка сепаратистов на юго-востоке Украины, это введение санкций со стороны ЕС, а также санкций со стороны Российской Федерации. Это осложненный диалог между Россией и НАТО и довольно агрессивная риторика, которую мы слышим со стороны разного уровня российских общественных деятелей и политиков. Это учения военного плана российских вооруженных сил в близости наших границ. И так далее, и так далее.





То есть общий фон очень сложный. И довольно много средств массовой информации сконцентрировались на теме войны и мира, на том, что Россия окружена враждебными, конкурирующими с ней государствами, которые тем только и занимаются, что думают, как бы унизить Российскую Федерацию…





В этом контексте вопросы возможного военного конфликта довольно часто появляются в разных телевизионных передачах, и, на мой взгляд, часто обсуждаются довольно примитивным образом. Не обсуждается, будет ли этот военный конфликт между Россией и Западом или нет. Обсуждают когда он будет и каким он будет.



На мой взгляд, это очевидно нехороший фокус дискуссии. Должен сказать, что насколько я информирован по моей предыдущей работе в штаб-квартире НАТО, каких-либо планов агрессивных действий по отношению к России со стороны западных государств и НАТО - их просто нет. НАТО - это оборонительный альянс, который занимается обороной своих членов.



Возвращаясь к вашему вопросу, скажу, что в последнее время фон латвийски-российских отношений стал еще более сложным. Сказались недавние события в Великобритании - двойной агент Скрипаль и его дочь, которые были отравлены и эскалация в дипломатическом плане: выдворение российских дипломатов из ряда государств и ответные меры со стороны России.



Сказалась ситуация в Сирии. Есть в ситуации много сложных элементов. Но на данный момент говорить о реальной возможности войны - это, все-таки, преувеличение. И те газеты, и те передачи, которые об этом говорят… Я бы отнес их к категории тех, кто поддерживает концепцию «государство - крепость».

Есть такая концепция: государство - крепость, есть зарубежный враг и мы должны сплотиться, чтобы быть готовыми нападение отражать. Не будем говорить, что это желтая пресса, это пресса определенной направленности политического мышления которая тут, в Российской Федерации, имеет место.

Длинный у меня получился ответ.

- Да, но это все необходимо сказать, прежде чем говорить собственно о латвийски-российских отношениях. Общаясь в Москве с друзьями и родственниками, я часто встречаю непонимание позиции Латвии. Многие действительно убеждены, что Россия - в кольце врагов!.. Как эта ситуация меняет Ваше положение в Москве? Работа дипломатов в такой ситуации становится сложнее? Роль дипломатов становится более значимой?

- Участи дипломатов это не облегчает. Но ведь не для этого мы тут, чтобы ожидать, что условия будут как в санатории… Ситуация такова, какова она есть. И, конечно, дипломаты должны все время работать над тем, чтобы находить какие-то пункты соприкосновения в наших двусторонних отношениях.

Официальный сайт посольства Латвии в РФ

Продолжение интервью с послом Латвийской Республики в Российской Федерации Марисом Риекстиньшем в ближайшие дни читайте на портале TVNET. Далее речь пойдет об экономическом сотрудничестве в эпоху санкций, о латышах, живущих в России, а также о том, что будет в этом году в столице РФ и других российских городах в связи со 100-летием Латвии.