Президент: Латвия должна быть готова к возможным кибератакам перед выборами в Сейм

Латвия должна выполнить ряд задач, чтобы подготовиться к отражению возможных кибератак перед предстоящими осенью выборами в Сейм, заявил после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом президент Раймонд Вейонис.

Он подчеркнул, что встреча представителей Латвии и социальной сети «Facebook» была успешной - вновь получено подтверждение, что «Facebook» готова сотрудничать. Одновременно Вейонис обратил внимание на то, что такое сотрудничество необходимо и с другими платформами.

«В период до выборов в Сейм, когда информационное пространство, вероятно, будет очень широко использоваться для формирования определенных представлений в обществе с целью повлиять на умы избирателей, очень важно организовать работу здесь, в Латвии. Возможны кибератаки на различные ИТ-системы, на сайты политических партий», - сказал президент.

С премьером достигнута договоренность о том, что правительство будет искать способы, как организовать мониторинг социальных платформ, координировать деятельность различных учреждений, а также разработает предложения, как ограничить или предотвратить возможные противозаконные и вредоносные попытки повлиять на латвийское общество, сказал Вейонис.

Кучинскис со своей стороны также заверил, что встреча с «Facebook» была плодотворной и для Государственной канцелярии, и для Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК). В следующий вторник в повестку дня заседания правительства включен вопрос о механизме сотрудничества в случае угроз безопасности, в том числе гибридной войны.

«Координационным центром будет Государственная канцелярия, в которой отвечать за сотрудничество будет конкретный человек. Во вторник мы привлечем представителей и других министерств. Также в ближайшее время необходимо создать механизм сотрудничества с ведущими порталами и негосударственными организациями для предотвращения появления фейковых новостей», - сказал премьер-министр.

Как сообщалось, представители «Facebook» во время встречи с начальником БПБК Екабом Страуме заверили, что обеспечение прозрачности выборов - один из приоритетов социальной сети.

Страуме отметил, что встреча была конструктивной, и представители «Facebook» продемонстрировали, что компания открыта для сотрудничества. Следующая встреча предусмотрена в мае, но, по словам Страуме, организовать ее можно и в любой другой момент.

Начальник БПБК не сообщил, какие именно обязательства получены от «Facebook», но отметил, что речь шла о конкретных решениях. Вопрос о блокировке «Facebook» в Латвии больше не актуален, сказал Страуме.

На вопрос о том, что именно БПБК хочет получить от «Facebook», Страуме ответил, что это информация о том, кто оплачивает предвыборную агитацию в социальной сети. Он также выразил готовность остановить предвыборные кампании в «Facebook», если будет нарушен закон об агитации.

С другими социальными сетями, например, с «Twitter», пока нет столь успешной коммуникации, сказал начальник БПБК.

Ранее БПБК также обратилось с призывом сотрудничать в предвыборный период к «Youtube», «ВКонтакте» и «Одноклассникам».