«Мешки ЧК» до выборов не откроют

Комиссия Сейма по правам человека и общественным делам не передала на дальнейшее рассмотрение законопроект об обнародовании документов КГБ СССР и Латвийской ССР, предусматривающий их передачу Национальному государственному архиву, оцифровку и публикацию в интернете.

Решение прервать работу над этим законопроектом было принято после настойчивых возражений юридического бюро Сейма, указавшего, что новый законопроект противоречит действующему закону о сохранении документов КГБ и констатации факта сотрудничества лиц с КГБ, который предусматривает другой порядок их обнародования.