Запасливый Бригманис владеет домом в английском Дерби, а деньги хранит в Lloyds Bank

Председатель фракции Сейма Союза зеленых и крестьян (СЗК) Аугуст Бригманис в прошлом году увеличил свои накопления до 466 043 евро, свидетельствует его декларация о доходах должностного лица.

В 2017 году политик приумножил свои накопления на 137 110 евро, а годом ранее на 328 933 евро. Копит средства Бригманис в трех банках: Swedbank, SEB и британском Lloyds Bank.

В качестве дохода Бригманис получил 193 425 евро, львиную долю из которых составила прибыль от крестьянского хозяйства Priedule – 103 378 евро, в то время как зарплата в Сейме принесла 54 539 евро.

Политику принадлежат восемь земельных участков в Елгаве, еще три земельных участка, здание и дом в Пурской волости, а также земля с домом в Великобритании, в Дерби.

Депутату также принадлежит легковой автомобиль 2007 года выпуска Nissan X Trail.