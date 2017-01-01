Ушел из «Согласия» и заболел: депутат Елгавской думы Яковелс полгода не появляется на работе

С ноября 2017 года депутаты Елгавской городской думы работают в неполном составе - все это время свои обязанности не исполняет Ивар Яковелс, избранный от социал-демократической партии «Согласие» и ставший после выхода из нее независимым депутатом.

Главный специалист по общественным отношениям и маркетингу администрации Елгавской городской думы Илзе Кюсе рассказала, что согласно информации, предоставленной депутатом Иваром Яковелсом, с ноября 2017 года он из-за болезни пропустил 8 заседаний думы, не участвовал в 5 заседаниях комитета по социальным делам и здравоохранению и в 6 заседаниях финансового комитета.

Надо добавить, что со времени выборов в самоуправления в июне прошлого года, уже проведено 14 заседаний думы, 11 заседаний финансового комитета и 9 заседаний комитета по социальным делам и здравоохранению.

На своем втором рабочем месте - АО Rīgas Centrāltirgus - И.Яковелс с ноября прошлого года трудовые обязанности тоже не выполнял.

Руководитель отдела коммуникаций и маркетинга Рижского центрального рынка Александр Шунин пояснил, что с этим предприятием И.Яковелс по-прежнему состоит в трудовых отношениях.

«С 16 ноября 2017 года Яковелс болеет и продолжает болеть. Больничные листы выписаны согласно нормативным актам», - говорит Шунин.

Он не пожелал комментировать прозвучавшую информацию, что Яковелса в связи с выходом из партии «Согласие» планируют освободить от занимаемой должности в АО Rīgas Centrāltirgus.

В течение длительного времени порталу novaja.lv c Яковелсом связаться не удалось - он не отвечал ни на телефонные звонки, ни на письма по э-почте. Вопросы журналистов игнорировались и в социальной сети Facebook, в которой Яковелс во время своей болезни активно действовал, регулярно публикуя разного рода информацию и иллюстрируя ее своими фотоснимками.

Согласно действующему законодательству, пособие по болезни выплачивается, если человек непрерывно болеет не дольше 26 недель, начиная с первого дня нетрудоспособности. У Яковелса этот срок заканчивается 17 мая. На основании Государственной врачебной комиссии экспертизы здоровья и трудоспособности период выплаты пособия по болезни можно продлить, но не дольше, чем до 52 недель, начиная с первого дня нетрудоспособности.

Напомним, что в знак протеста против решения центрального правления о реорганизации Елгавского отделения «Согласия», о выходе из рядов партии с конца октября 2017 года подали заявление 113 членов Елгавского отделения. В свою очередь, новый руководитель объединенного Елгавского городского и краевого отделений «Согласия» Зента Третьяк отметила, что во время собрания отделения член партии, руководитель ООО Zemgales Eko Алексей Янковский сообщил, что желает продолжать работу в партии и удивлен, что его подпись стоит под коллективным заявлением о выходе из «Согласия».

З.Третьяк предположила, что, возможно, подписи, присоединенные к коллективному заявлению, ранее собирались для других целей, но подробнее ситуацию прокомментировать не пожелала, пояснив, что аутентичность подписей проверит ревизионная комиссия партии.

Во время проверки выяснилось, что часть членов партии, подписавших заявление, не знали, что подписывают, к тому же под заявлением стояло и несколько подписей людей, умерших несколько месяцев назад.

В свою очередь, руководитель партии Нил Ушаков сообщил, что выход из «Согласия» людей, которые годами плели там интриги, всем пойдет только на пользу.

Яковелс на вопрос, не потеряет ли он после выхода из партии и сообщений лидера партии Нила Ушакова работу на Центральном Рижском рынке, тогда говорил, что все будет зависеть от того, считать ли работу на хозяйственном предприятии политической должностью. На предприятии Рижского самоуправления Яковелс занимался маркетингом и продолжает оставаться на занимаемой должности.