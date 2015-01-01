Сугубо по работе? Ринкевич по-прежнему отправляется в командировки в паре с советником

Портал Pietiek.com пишет, что министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич и в прошлом году продолжал отправляться в зарубежные визиты вместе со своим советником Мартиньшем Дрегерисом.

Напомним, первые сведения о том, что Ринкевич регулярно отправляется в командировки в компании Дрегериса появились еще в 2015 году и, по мнению Pietiek.com, это по-прежнему продолжается за счет налогоплательщиков.

Особый резонанс тогда вызвал контекст отношений коллег латвийского МИДа. Журнал Kas Jauns в свое время опубликовал фотографию, подписав ее следующим образом:

«Одним из последних на концерт явился работающий ближе всего к Латвийскому национальному театру министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, который в свое время сообщил, что гей. В предыдущие годы Эдгар концерт по случаю юбилея страны всегда посещал один. А на этот раз он был не один. В Латвийский национальный театр он явился вместе со своим советником по вопросам СМИ Мартиньшем Дрегерисом, которого часто берет с собой и в зарубежные командировки за пределами Латвии».

В связи с этим разгорелись дебаты, совершаются ли совместные зарубежные поездки только «по работе».

Проанализировав поездки Ринкевича за 2016 год и первые семь месяцев 2017 года, Pietiek.com установили, что Дрегерис сопровождал Ринкевича «не просто часто, а в отдельные месяцы - в каждой поездке».

Какой была отдача Дрегериса в этих визитах, МИДом не сообщается, так как отчеты по командировкам являются информацией с ограниченным доступом, отмечает Pietiek.com.