За год на предприятиях Латгальской СЭЗ создано более 100 новых рабочих мест

Если все поданные проекты будут реализованы, то в результате первого года деятельности на получивших статус Латгальской специальной экономической зоны (СЭЗ) предприятиях будет создано более 100 новых рабочих мест, сообщил агентству ЛETA председатель наблюдательного совета Латгальской СЭЗ, депутат Даугавпилсской гордумы, председатель правления Латгальской партии Янис Лачплесис.

Судя по тенденциям, и видя, как деятельность СЭЗ набирает темп, можно прогнозировать, что уже в следующем году их количество увеличится, отметил он.

Пока статус Латгальской СЭЗ получили только местные предприятия. Увы, экономические проблемы в регионе очень острые, и решить их можно, только вкладывая большие средства в развитие производства, поэтому Латгальская СЭЗ ждет также иностранных инвесторов.

Те инвестиции, которые Лиепайской СЭЗ удалось привлечь в первый год своей деятельности, пока не могут существенно повлиять на экономическую ситуацию в Латгале. Нужны в сотни раз большие вложения, так как у нынешних социально-экономических проблем очень глубокие корни.

Однако создание СЭЗ совершенно определенно является продвижением в положительную сторону, и без этого дополнительного инструмента некоторые проекты развития, вероятно, были бы невозможны. Как стабильность предприятий сегодня, так и их планы развития связаны с предоставляемыми СЭЗ дополнительными возможностями.

Латгальская СЭЗ отличается от других подобных зон тем, что ее территория может быть там, где это необходимо. Еще один ее специфический признак - то, что претендующие на ее поддержку проекты не имеют минимальной границы инвестиций. Это позволяет прийти в Латгальскую СЭЗ заинтересованным предприятиям даже с минимальным размером инвестиций, подчеркнул Лачплесис.

Получив статус Латгальской СЭЗ, предприятие может претендовать на льготы по уплате налога на недвижимость и акцизного налога. Сотрудничество с самоуправлением и госструктурами позволяет предприятиям также чувствовать себя увереннее, понимая, что представители публичной власти заинтересованы в их деятельности.

Сейчас в Латгальской СЭЗ действуют краславское деревообрабатывающее предприятие «Varpa», швейное предприятие «IV Plus», ливанское металлообрабатывающее предприятие «LivMet», даугавпилсское швейное ООО «East Wear», машиностроительное предприятие «Завод приводных цепей Ditton», компания недвижимости ООО «Estine» и рижское предприятие по производству стройматериалов ООО «Eko Nams».