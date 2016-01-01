Комитет ЕП закрыл петицию об избирательных правах неграждан

Комитет Европарламента (EП) по петициям закрыл поданную в 2016 году петицию об избирательных правах неграждан в Латвии и Эстонии, сообщила агентству ЛETA Инга Тауриня, помощник латвийского европарламентария Артиса Пабрикса.

Закрытия петиции удалось добиться, отразив действия недружественных Латвии евродепутатов и разъяснив актуальную ситуацию депутатам от западноевропейских стран, отметила она.

Были многочисленные попытки актуализировать эту петицию в политически критические моменты, например, перед муниципальными выборами в 2017 году, или сейчас, в период подготовки к выборам Сейма. Существенно активизировали свои действия недружественные Латвии депутаты, стремящиеся включить вопрос неграждан в повестку работы ЕП, чтобы добиться официального осуждения Латвийского государства на уровне ЕП, пояснил Пабрикс. «Я рад, что одной из этих попыток положен конец, но сожалею о том, что приходится посвящать так много времени борьбе с антигосударственной инициативой избранных от Латвии депутатов, вместо того, чтобы всем сообща защищать интересы Латвии», - сказал он.

По его словам, попытки актуализировать вопрос неграждан на уровне ЕП предпринимаются еще с 2004 года, но сейчас они обретают новый размах. Это стало возможно потому, что нынешний созыв депутатов ЕП политически сравнительно лево ориентирован, особенно в комитете по петициям.

Пабрикс считает неправильным то, что эта петиция была принята на рассмотрение в ЕП.

«Комитет ЕП по петициям очень специфический, и его депутаты часто позволяют себе игнорировать и распределение компетенций ЕС, и заключения юристов ЕП, и мнение Еврокомиссии (ЕК). Избирательное право не входит в компетенцию ЕС, это национальная компетенция стран-участниц», - подчеркнул Пабрикс.

В своем ответе в сентябре 2017 года ЕК подчеркнула, что в контексте законодательства ЕС непредоставление латвийским и эстонским негражданам права участвовать в выборах ЕП не вызывает опасений о дискриминации по национальной принадлежности. EK подчеркивает также, что не видит оснований вмешиваться в этот вопрос.

Петицию политически поддержали три евродепутата - Андрей Мамыкин и Татьяна Жданок от Латвии и Яна Тоом от Эстонии.