Главу Баускской краевой думы Абелниекса сместили с должности

Несмотря на то, что в порядок внеочередного заседания думы было включено голосование и о выражении недоверия заместителю председателя думы Волдемару Чаче, вопрос рассмотрен не был, так как закон не позволяет думе работать без руководства.

В течение ближайших двух недель будет созвано внеочередное заседание думы уже для выбора нового председателя, а также для освобождения Чачи от должности. Депутаты, выдвинувшие вопрос о голосовании уже обсудили возможных кандидатов, однако конкретные имена не называются.

Требование голосования подписали 9 из 17 депутатов думы - Андрис Арцимович («Согласие»), Александр Новицкий, Айвия Курсите, Карина Андрейка (Латвийское объединение регионов), Артурс Томс Плешс («Для развития Латвии»), Гатис Скурба («No sirds Latvijai»), Раймонд Жабов, Рудита Чакане и Юрис Ландорф (Латвийская социал-демократическая партия рабочих). Остальные депутаты думы представляют Национальное объединение, «Единство», и СЗК.