Ринкевич: если Финляндия и Швеция захотят вступить в НАТО, Латвия поддержит их

Если Финляндия и Швеция когда-нибудь решат присоединиться к НАТО, Латвия поддержит их, сказал агентству ЛЕТА министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, добавив, что этот вопрос государства должны решать самостоятельно.

В январском опросе компании «Inizio» выяснилось, что 43% шведов поддерживают вступление страны в НАТО, 37% не поддерживают, а 20% не имеют конкретнтго мнения. Это самая высокая поддержка вступлению Швеции в НАТО за последние десять лет.

Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем ранее заявила, что присоединение Швеции к НАТО стало бы ненужной провокацией России в период повышенной напряженности.