Вике-Фрейберга: агрессивная внешняя политика Путина, вероятно, компенсация потери власти внутри страны

Этим утром в передаче «900 sekundes» телеканала LNT экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга высказалась о подходе российского президента Владимира Путина, в частности отметив, что его агрессивная внешняя политика - это, вероятно, компенсация потери власти внутри страны.

«Я только предполагаю, что у президента Путина есть трудности во внутренней политике, и он начал особенно практиковаться в агрессивных выпадах во внешней политике, чтобы доказать, что он все-таки ответственный, серьезный и заботится о безопасности своей земли,» - высказалась Вике-Фреиберга.

На вопрос о влиянии России в Латвии, экс-президент признала, что оно большое, и не только в Латвии. В целом Россия хочет показать, что может навредить другим государствам, поэтому есть основание ее уважать. «Это немного по-детски, но в тоже время достаточно опасно,» - отметила экс-президент Латвии.