Мамыкин: ЕС должен федерализироваться, оставив Латвии лишь флаг и гимн

Преобразование Европейского союза (ЕС) в федеральное супергосударство - единственный способ, как сохранить его и конкурировать с США, Китаем и Россией, заявил в интервью агентству ЛЕТА депутат Европейского парламента Андрей Мамыкин.

Для Латвии федерализация ЕС означает, что ей придется лишиться части своего суверенитета, «оставив лишь флаг, герб и гимн, а все остальное будет решать Брюссель».

По словам Мамыкина, без федерализации ЕС не выжить. «Мы видим националистические тенденции в Венгрии, Польше и других странах, в том числе в нашей стране, в Литве и Эстонии. Мы видим, что у нас уже де-факто существует двухскоростная Европа. Еврозоне нужен только один шаг, который очень важно сделать - мы сможем возродить внешнюю торговлю и экономику в том случае, если будет существовать сильный монетарный союз, и все страны ЕС будут принадлежать к единой валютной зоне», - сказал Мамыкин.

По его мнению, должны существовать пограничная охрана как отдельная служба ЕС и европейская армия.

«ЕС политически очень зависит от США, которые играют первую скрипку в оркестре НАТО. Нередко Евросоюз следит за тем, что скажет президент США. Я поддерживают идею президента Европейской комиссии Жана- Клода Юнкера о том, что единая армия является крайне важным элементом», - сказал Мамыкин.

«В прошлом году Латвия внесла в бюджет ЕС 250 млн евро, а назад получила миллиард, в этом году внесет чуть более 270 млн евро, а получит почти 1,2 млрд евро. [Канцлер Германии Ангела] Меркель уже неоднократно выражала скептицизм по поводу «кормежки других стран», призывая к солидарности. Если такие большие страны, как Франция и Германия, что-то решат, другие государства-члены будут обязаны им подчиниться», - заявил Мамыкин.