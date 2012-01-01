В коалиции опять нет единодушия по гастарбайтерам на рынке труда Латвии

Предложение Министерства экономики облегчить получение «синей карты» ЕС для высококвалифицированных гастарбайтеров без соответствующего образования еще необходимо обсудить на совещании партий правящей коалиции, поскольку это политическое решение, заявил премьер-министр Марис Кучинскис сегодня на заседании комитета Кабинета министров.

Министр юстиции Дзинтарс Расначс высказал возражения против этого предложения, подчеркнув, что в интересах Латвии - привлечение местной рабочей силы на рынок труда. Он тоже считает необходимым обсудить этот вопрос в правящей коалиции.

Как пояснили представители Минэкономики, предлагаемые изменения важны в связи с нехваткой работников в отрасли информационно-коммуникационных технологий, и речь идет примерно о 50 «синих картах» в год.

Так называемая синяя карта - введенный на уровне ЕС срочный вид на жительство, дающий гражданам третьих стран и членам их семей возможность в ускоренном порядке оформить необходимые документы на въезд и получение разрешения на работу на территории Латвии, а также дополнительные преимущества по сравнению со срочным видом на жительство национального уровня.

Как сообщалось, Минэкономики подало на рассмотрение в комитете Кабинета министров поправки к правилам о видах на жительство, предусматривающие порядок, в котором претенденту может быть выдана «синяя карта» ЕС в случаях, если он не имеет соответствующего высшего образования по конкретной специальности или в отрасли, в которой претендент будет трудоустроен в Латвии.

Минэкономики считает, что поправки отражают необходимость приспособить иммиграционную политику к нынешним тенденциям развития занятости и отраслей, особенно в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), и необходимы для содействия привлечению высококвалифицированных специалистов в отрасли с высокой добавленной стоимостью.

Поправки не отменяют и не меняют действующие нормативно-правовые акты, регулирующие выдачу видов на жительство с правом на работу.

Поправки одобрили все министерства, кроме Министерства юстиции, которое считает необходимым сохранить требование о наличии высшего образования для получателей «синей карты» ЕС, так как снижение требований противоречило бы цели создания «синей карты» ЕС и интересам Латвии.

По данным Управления по делам гражданства и миграции, в 2012-2016 гг. в Латвии было выдано 258 первичных «синих карт» ЕС, 66% из них - старшим специалистам по ИКТ, в основном - гражданам Украины, России, Белоруссии и Китая.