Политики о том, нужно ли отмечать 9 мая

В обществе мнения о том, как отмечать 9 мая и нужно ли это делать вообще, расходятся. TVNET попросил четырех политиков - председателя парламентской фракции Национального объединения Райвиса Дзинтарса, лидера «Согласия» Яниса Урбановича, председателя парламентской фракции «Единства» Хосама Абу Мери и лидера СЗК Аугустса Бригманиса рассказать, что для них значит 9 мая и как стоит воспринимать этот день.

Янис Урбанович считает, что 9 мая - окончание Второй мировой войны. "По-моему, этого достаточно, чтобы эту дату вспоминать.

Я достаточно по-латышски отношусь к этому дню как к отмечаемому, что ужаснейшая война, последняя война, коснувшаяся Латвии, закончилась. Нужно молиться, чтобы этого больше никогда не повторилось. Не нужно забывать, что она закончилась как закончилась. Исходя из того, что было бы, если бы не закончилась. Чтобы не начинались новые войны, нужно помнить, какими они были, почему, что вызвало, как шло. Как это раскололо латышей, как латышам пришлось стрелять друг в друга и т.д. Выросли уже два поколения, которые не помнят эту войну и поэтому не боятся ее ужасов. Вспоминать 9 мая нужно для того, чтобы у общества был иммунитет к различным фобиям и ненависти, которые могут привести к войнам".

В свою очередь Райвис Дзинтарс считает, что "празднование 9 мая - пляски на костях наших предков - ни больше ни меньше. Одну оккупацию сменила другая, принесшая латышам неописуемые страдания и смерть. Праздновать это событие перед лицом респрессированных советской властью и их близких, по-моему, означает глубокое неуважение и бесчувственность. Они или не понимают, что делают, или ощущают себя как империалисты в подчиненной колонии.

В демократии, конечно, нельзя запретить ошибочные убеждения, однако это не означает, что такой идеологии не стоит противиться. В долгосрочной перспективе лучший ответ, по-моему, активнее взращивать в подростках правильное понимание истории, чествовать память тех солдат, которые боролись против советской оккупации, и самим чаще хвалить Латвийское государство и его символы".

Хосам Абу Мери указывает, что 9 мая - это обычный день. «Мы в Европе отмечаем 8 мая, отправляемся на братские кладбища, возлагаем цветы. Для меня 9 мая никогда не было праздничным днем. К этой дате стоит относиться с пониманием, нужно осознавать, в какой стране живешь. Мы живем в Европе, где отмечают 9 мая. Конечно, если живешь в России, то отмечать нужно 9 мая».

Аугуст Бригманис признает: «Для меня это обычный рабочий день. Те, для кого этот день праздничный, пойдут к памятнику и будут сидеть там с утра до вечера, что бы я не говорил. Для тех, кто придерживается моего мнения, это обычный рабочий день. Общество в этом вопросе поляризовалось. И ни одну убежденность изменить нельзя».