Посол России Евгений Лукьянов: Нападение на посольство - это провокация

Произошедший инцидент у посольства Латвии в России был организован с целью навредить отношениям двух государств, - так в передаче LNT Ziņas ситуацию прокомментировал посол России в Латвии Евгений Лукьянов после встречи с госсекретарем Министерства иностранных дел Латвии Андреем Пилдеговичем.

«Наше мнение целиком совпадает с мнением Министерства иностранных дел Латвии. Я согласен с министром, что это провокация. К тому же ее реализовали активисты, представляющие запрещенную в России партию национал-большевиков. Это крайне радикальная политическая организация, которая действует в России незаконно.

Понятно, что эти противозаконные действия нацелены на то, чтобы скомпрометировать наши отношения с Латвией,» - сказал Лукьянов.

В новостях LNT сообщили, что после произошедшего 9 мая инцидента посол России в Латвии в четверг днем явился в Министерство иностранных дел, чтобы прокомментировать ситуацию. Латвия подала ноту российской стороне, требуя обеспечить безопасность и неприкосновенность латвийского дипломатического представительства.

Как ранее сообщал Русский TVNET, пресс-секретарь МИД Гинт Егерманис 9 мая сообщил, что примерно в 17.30 пришедшие к зданию посольства четыре или пять человек забросали его дымовыми шашками и сигнальными ракетами. Один из правонарушителей пытался запачкать стену здания из баллончика с черной краской, но успел только написать букву «S». Двое вандалов были сразу же задержаны.

Незарегистрированная партия «Другая Россия» ранее сообщила, что ее члены забросали дымовыми шашками латвийское посольство в Москве, отметив, что этой акцией они выразили протест против задержания в Латвии правозащитника Владимира Линдермана, выступающего за возвращение русскоязычного школьного образования.